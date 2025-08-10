Пожарные тушат возгорание на строящейся станции метро в Москве (фото из архива)
Пожар произошел на стройке новой станции метро «Серебряный бор» в Москве. Подробности происшествия уточняются. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщает telegram-канал «360 ЧП».
