Жена Пескова захотела в Италию. Видео

Татьяна Навка не сможет поддержать фигуристов на Олимпиаде-2026 в Италии
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Навка хотела бы попасть на Олимпиаду 2026 в Италии, чтобы поддержать спортсменов
Навка хотела бы попасть на Олимпиаду 2026 в Италии, чтобы поддержать спортсменов Фото:

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выразила желание поддержать российских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако санкции помешают ей это сделать. Об этом она сообщила в ходе одного из интервью.

«Татьяна Навка хотела бы поддержать российских фигуристов на Олимпиаде 2026 года в Италии, но не может себе этого позволить из-за санкций», — пишет ТАСС. Агентство побеседовало с российской спортсменкой.

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Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выразила желание поддержать российских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако санкции помешают ей это сделать. Об этом она сообщила в ходе одного из интервью. «Татьяна Навка хотела бы поддержать российских фигуристов на Олимпиаде 2026 года в Италии, но не может себе этого позволить из-за санкций», — пишет ТАСС. Агентство побеседовало с российской спортсменкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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