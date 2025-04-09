Навка хотела бы попасть на Олимпиаду 2026 в Италии, чтобы поддержать спортсменов
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выразила желание поддержать российских фигуристов на Олимпийских играх 2026 года в Италии, однако санкции помешают ей это сделать. Об этом она сообщила в ходе одного из интервью.
«Татьяна Навка хотела бы поддержать российских фигуристов на Олимпиаде 2026 года в Италии, но не может себе этого позволить из-за санкций», — пишет ТАСС. Агентство побеседовало с российской спортсменкой.
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