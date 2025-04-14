Суд Москвы отказал Google перенести разбирательства в США

Арбитражный суд Москвы отклонил просьбу структур Google разрешить вести разбирательства в США между ирландской Google Ireland Limited и российским подразделением Google с конкурсным управляющим Валерием Таляровским. Об этом сообщает РИА Новости. Эту ситуацию для URA.RU прокомментировали член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян и член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
«Скоростной забег до родной юрисдикции — любимый вид спорта среди ИТ-гигантов. Но если серьезно, то логика Google абсурдна — компания отказывается выполнять требования России, ссылаясь на законодательство совершенно другой страны. Это все равно, что ехать по встречной полосе на МКАДе и считать, что все нормально — в Ирландии же левостороннее движение», — заявил Гаспарян.
По его мнению, Google всячески показывает, что не признает законы других стран и будет действовать только по своим собственным условиям. Ранее такая позиция была приемлема из-за отсутствия конкуренции, но с появлением аналогичных альтернатив как на Западе, так и в России эта ситуация больше не может продолжаться, заключил Гаспарян.
Никита Данюк отметил, что попытки компании перенести споры в иностранную юрисдикцию демонстрируют ее пренебрежение российским правом. Он подчеркнул, что это подрывает суверенитет и контроль государства над цифровым пространством. Данюк также подчеркнул необходимость развития независимой инфраструктуры и национальных платформ для обеспечения технологической и правовой безопасности, добавив, что риски, связанные с транснациональными ИТ-компаниями, показали, что внешнее регулирование не может заменить внутренние механизмы защиты интересов государства и граждан.
11 апреля стало известно, что компании Google LLC и Google Ireland Limited подали в московский арбитражный суд заявления об отмене обеспечительных мер, однако суд отказал в их удовлетворении. В январе суд запретил Google Ireland продолжать разбирательства в Калифорнии, касающиеся оспаривания сделок с ООО «Гугл» и привлечения к ответственности.
Обеспечительные меры были введены в рамках споров о субсидиарной ответственности и оспаривании сделок с кредиторами, включая требование ввода около 130,2 миллиардов рублей. В октябре 2023 года «Гугл» был признан банкротом, и в реестре требований значатся более 1,2 тысяч кредиторов с общей суммой долгов свыше 23,3 миллиарда рублей, основной из которых — ФНС России.
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