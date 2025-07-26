SZ: в Германии хотят вернуть срочную службу из-за страха перед РФ

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В Германии предлагают вернуть обязательную службу сроком на 12 месяцев
В Германии предлагают вернуть обязательную службу сроком на 12 месяцев Фото:

В Германии хотят восстановить обязательную военную службу на фоне опасений, связанных с процессом перевооружения ВС РФ. Об этом сообщил военный историк Зенке Найтцель. 

«Нам нужна обязательная военная служба не менее двенадцати месяцев», — заявил историк в интервью газете Suddeutsche Zeitung. Он отметил, что в ближайшие три года НАТО окажется в наиболее уязвимом положении из-за масштабного перевооружения России.

Найтцель также подверг критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за неспособность провести реформы в бундесвере и призвал ввести обязательную военную службу по шведской модели. Она предусматривает обследование всех граждан и призыв при недостатке добровольцев.

Ранее в Германии была выдвинута инициатива по введению обязательной военной службы для всего населения с целью усиления обороноспособности страны на фоне противостояния с Российской Федерацией. Ключевой вызов ФРГ связан с нехваткой военнослужащих. Кроме того, Германи намерена использовать «тараканов-шпионов» в оборонных целях. Компания Swarm Biotactics представила «киборгов-тараканов» с устройствами для сбора данных, передает «Царьград».

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В Германии хотят восстановить обязательную военную службу на фоне опасений, связанных с процессом перевооружения ВС РФ. Об этом сообщил военный историк Зенке Найтцель.  «Нам нужна обязательная военная служба не менее двенадцати месяцев», — заявил историк в интервью газете Suddeutsche Zeitung. Он отметил, что в ближайшие три года НАТО окажется в наиболее уязвимом положении из-за масштабного перевооружения России. Найтцель также подверг критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за неспособность провести реформы в бундесвере и призвал ввести обязательную военную службу по шведской модели. Она предусматривает обследование всех граждан и призыв при недостатке добровольцев. Ранее в Германии была выдвинута инициатива по введению обязательной военной службы для всего населения с целью усиления обороноспособности страны на фоне противостояния с Российской Федерацией. Ключевой вызов ФРГ связан с нехваткой военнослужащих. Кроме того, Германи намерена использовать «тараканов-шпионов» в оборонных целях. Компания Swarm Biotactics представила «киборгов-тараканов» с устройствами для сбора данных, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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