В Германии хотят восстановить обязательную военную службу на фоне опасений, связанных с процессом перевооружения ВС РФ. Об этом сообщил военный историк Зенке Найтцель.
«Нам нужна обязательная военная служба не менее двенадцати месяцев», — заявил историк в интервью газете Suddeutsche Zeitung. Он отметил, что в ближайшие три года НАТО окажется в наиболее уязвимом положении из-за масштабного перевооружения России.
Найтцель также подверг критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за неспособность провести реформы в бундесвере и призвал ввести обязательную военную службу по шведской модели. Она предусматривает обследование всех граждан и призыв при недостатке добровольцев.
Ранее в Германии была выдвинута инициатива по введению обязательной военной службы для всего населения с целью усиления обороноспособности страны на фоне противостояния с Российской Федерацией. Ключевой вызов ФРГ связан с нехваткой военнослужащих. Кроме того, Германи намерена использовать «тараканов-шпионов» в оборонных целях. Компания Swarm Biotactics представила «киборгов-тараканов» с устройствами для сбора данных, передает «Царьград».
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