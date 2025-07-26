Белоусов обратился к военным, освободившим Зеленый Гай в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и солдат 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригады, которые освободили село Зеленый Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его слова приводит Минобороны РФ.
«Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», — передает слова Белоусова военное ведомство. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Глава ведомства также отметил, что в наиболее трудные периоды военнослужащие проявляют стойкость, высокий уровень профессионализма и искренний боевой настрой. По его словам, каждое их героическое действие служит свидетельством глубокой преданности Родине и решимости защищать ее до последнего.
Ранее стало известно, что российские войска помимо села Зеленый Гай освободили Малиевку в Днепропетровской области. Бойцы «Востока» нанесли удары по украинским солдатам и военной технике трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Искра в ДНР, Темировка в Запорожской области, а также Великомихайловка и Новогеоргиевка в Днепропетровской области. В результате этих действий ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, восемь автомобилей, одну бронемашину и одно артиллерийское орудие.
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