Украинский беспилотник пытался ударить по Нововоронежской АЭС

новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Украинский БПЛА пытался атаковать градирню (устройство для охлаждения воды потоком атмосферного воздуха — прим. URA.RU) на территории Нововоронежской АЭС. Об этом рассказали в официальном telegram-канал концерна «Росэнергоатом».
Пострадавших в ходе удара нет. О разрушениях также не сообщается. Дрон был подавлен техническими средствами.
