РПЦ поделилась с россиянами инструкцией о том, как уйти в монастырь

Издательство Московской патриархии выпустило книгу-инструкцию для тех, кто хочет стать монахом, под название «Монашество. Документы Русской православной церкви». В ней собраны все важные церковные правила и документы о жизни в монастырях, сообщает Московской патриархии.
«В книге содержатся основные документы Русской православной церкви, определяющие принципы и правила жизни монастырей», — говорится в сообщении сайта. Книга станет полезным помощником для тех, кто только начинает духовный путь, и для тех, кто уже давно служит в монастыре
В сборнике простым языком объясняются все тонкости монашеской жизни. Книга показывает, что традиции монашества остаются важными и в наше время.
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