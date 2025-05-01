РПЦ поделилась с россиянами инструкцией о том, как уйти в монастырь

Издательство московской патриархии выпустило книгу для начинающих монахов
© Служба новостей «URA.RU»
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В книге содержатся основные принципы и правила жизни монастырей
В книге содержатся основные принципы и правила жизни монастырей Фото:

Издательство Московской патриархии выпустило книгу-инструкцию для тех, кто хочет стать монахом, под название «Монашество. Документы Русской православной церкви». В ней собраны все важные церковные правила и документы о жизни в монастырях, сообщает Московской патриархии.

«В книге содержатся основные документы Русской православной церкви, определяющие принципы и правила жизни монастырей», — говорится в сообщении сайта.  Книга станет полезным помощником для тех, кто только начинает духовный путь, и для тех, кто уже давно служит в монастыре

В сборнике простым языком объясняются все тонкости монашеской жизни. Книга показывает, что традиции монашества остаются важными и в наше время.

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Издательство Московской патриархии выпустило книгу-инструкцию для тех, кто хочет стать монахом, под название «Монашество. Документы Русской православной церкви». В ней собраны все важные церковные правила и документы о жизни в монастырях, сообщает Московской патриархии. «В книге содержатся основные документы Русской православной церкви, определяющие принципы и правила жизни монастырей», — говорится в сообщении сайта.  Книга станет полезным помощником для тех, кто только начинает духовный путь, и для тех, кто уже давно служит в монастыре В сборнике простым языком объясняются все тонкости монашеской жизни. Книга показывает, что традиции монашества остаются важными и в наше время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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