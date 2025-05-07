Военкор Коц: следует ожидать, что рекорд выпущенных по РФ дронов будет побит

Ситуация с атаками Вооруженных сил Украины на территорию России будет усугубляться. Такого мнения придерживается военный корреспондент Александр Коц. По его словам, учитывая темпы производства беспилотных летательных аппаратов на Украине, можно предположить, что нынешний «рекорд» по количеству дронов, задействованных в одной атаке на российские регионы, в дальнейшем будет превышен.
«По сообщениям Минобороны, над российскими регионами за минувшие сутки сбили 524 дрона самолетного типа. На сегодняшний день это рекорд. Учитывая масштабы производства дронов на Украине, следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит. В условиях массированных налетов БПЛА-камикадзе противника вновь остро встает вопрос наличия в войсках малогабаритных недорогих зенитных ракет для ближней обороны объекта», — написал военкор в своем telegram-канале.
Министерство обороны РФ 7 мая сообщило о том, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника, а также ряд ракет и управляемых бомб. Кроме этого, были уничтожены пять ракет «Нептун», шесть управляемых авиабомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS
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