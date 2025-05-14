Суд вынес приговор женщине, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оксане Шевченко, обвиненной в попытке покушения на Сергея Аксенова назначили 10 лет колонии
Оксане Шевченко, обвиненной в попытке покушения на Сергея Аксенова назначили 10 лет колонии Фото:

Южный окружной военный суд вынес приговор россиянке Оксане Шевченко, признав ее виновной в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщают журналисты с заседания суда. 

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шевченко 10 лет лишения свободы», — сказал судья. Ее слова передает РИА Новости. 

По версии следствия, Шевченко вместе с Сергеем Боднарем и Владимиром Ананьевым участвовали в группе для наблюдения за маршрутом служебного автомобиля главы Крыма и подготовки покушения. Группа была создана по заданию Службы безопасности Украины, ее также курировал гражданин Украины. В отношении последнего было возбуждено отдельное уголовное дело. 

Как уточняет прокуратура Крыма, для совершения преступления злоумышленники привезли из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, а также необходимые средства связи. В начале 2024 года сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Шевченко признала свою вину по статьям о подготовке теракта и незаконной перевозке взрывных устройств. Прокурор запрашивал для нее девять лет заключения, однако суд назначил более строгий срок.

Это не первое покушение на главу Крыма. В прошлом году Игорь Корчинский, планировавший подорвать автомобиль Аксенова, получил 18 лет лишения свободы. Суд вынес ему такой приговор 20 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южный окружной военный суд вынес приговор россиянке Оксане Шевченко, признав ее виновной в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщают журналисты с заседания суда.  «По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шевченко 10 лет лишения свободы», — сказал судья. Ее слова передает РИА Новости.  По версии следствия, Шевченко вместе с Сергеем Боднарем и Владимиром Ананьевым участвовали в группе для наблюдения за маршрутом служебного автомобиля главы Крыма и подготовки покушения. Группа была создана по заданию Службы безопасности Украины, ее также курировал гражданин Украины. В отношении последнего было возбуждено отдельное уголовное дело.  Как уточняет прокуратура Крыма, для совершения преступления злоумышленники привезли из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, а также необходимые средства связи. В начале 2024 года сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Шевченко признала свою вину по статьям о подготовке теракта и незаконной перевозке взрывных устройств. Прокурор запрашивал для нее девять лет заключения, однако суд назначил более строгий срок. Это не первое покушение на главу Крыма. В прошлом году Игорь Корчинский, планировавший подорвать автомобиль Аксенова, получил 18 лет лишения свободы. Суд вынес ему такой приговор 20 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...