Суд вынес приговор женщине, обвиняемой в подготовке покушения на главу Крыма

Южный окружной военный суд вынес приговор россиянке Оксане Шевченко, признав ее виновной в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщают журналисты с заседания суда.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Шевченко 10 лет лишения свободы», — сказал судья. Ее слова передает РИА Новости.
По версии следствия, Шевченко вместе с Сергеем Боднарем и Владимиром Ананьевым участвовали в группе для наблюдения за маршрутом служебного автомобиля главы Крыма и подготовки покушения. Группа была создана по заданию Службы безопасности Украины, ее также курировал гражданин Украины. В отношении последнего было возбуждено отдельное уголовное дело.
Как уточняет прокуратура Крыма, для совершения преступления злоумышленники привезли из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, а также необходимые средства связи. В начале 2024 года сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Шевченко признала свою вину по статьям о подготовке теракта и незаконной перевозке взрывных устройств. Прокурор запрашивал для нее девять лет заключения, однако суд назначил более строгий срок.
Это не первое покушение на главу Крыма. В прошлом году Игорь Корчинский, планировавший подорвать автомобиль Аксенова, получил 18 лет лишения свободы. Суд вынес ему такой приговор 20 августа.
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