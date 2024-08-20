Суд вынес приговор россиянину, пытавшемуся подорвать автомобиль главы Крыма

20 августа 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Россиянин, совершивший покушение на главу Крыма, получил 18 лет тюрьмы (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Игорь Корчинский, планировавший подорвать автомобиль губернатора Республики Крым Сергея Аксенова, получил 18 лет лишения свободы. Суд вынес ему такой приговор 20 августа. «Игоря Корчинского, который под руководством сотрудника службы безопасности Украины планировал подрыв автомобиля главы Республики Крым, суд приговорил к 18 годам лишения свободы», — написали в telegram-канале «Генпрокуратура России». Попытку покушения на главу Крыма пресекла ФСБ. Россиянин Игорь Корчинский, пытавшийся подорвать машину, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Его задержали в июле 2023 года при попытке забрать бомбу из тайника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игорь Корчинский, планировавший подорвать автомобиль губернатора Республики Крым Сергея Аксенова, получил 18 лет лишения свободы. Суд вынес ему такой приговор 20 августа. «Игоря Корчинского, который под руководством сотрудника службы безопасности Украины планировал подрыв автомобиля главы Республики Крым, суд приговорил к 18 годам лишения свободы», — написали в telegram-канале «Генпрокуратура России». Попытку покушения на главу Крыма пресекла ФСБ. Россиянин Игорь Корчинский, пытавшийся подорвать машину, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Его задержали в июле 2023 года при попытке забрать бомбу из тайника.