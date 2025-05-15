TRT Haber: началась встреча украинской и российской делегаций

Срочная новость
новость из сюжетаВ Стамбуле проходят российско-украинские переговоры
В Стамбуле в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта началась встреча делегаций Москвы и Киева. Об этом сообщило турецкое издание TRT Haber. При этом РИА Новости и ТАСС опровергли эту информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.