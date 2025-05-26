26 мая 2025

Стало известно о чем разговаривали Путин и Лукашенко

Путин поблагодарил Лукашенко за содействие в обмене пленными с Украиной
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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь Фото:

Президент России Владимир Путин выразил признательность Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации с 23 по 25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Тогда произошел обмен 1000 на 1000. 

В пятницу, 23 мая, Москва и Киев обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Это событие положило начало масштабного обмена России и Украины. 23 мая текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области.

На следующий день, 24 мая, произошел еще один обмен «307 на 307». А 25 мая из плена освободили еще по 303 человека с каждой стороны. Позже самолеты, на борту которых находились российские военнослужащие, освобожденные из плена, прибыли в Московскую область, сообщили представители Минобороны РФ

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Президент России Владимир Путин выразил признательность Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации с 23 по 25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Тогда произошел обмен 1000 на 1000.  В пятницу, 23 мая, Москва и Киев обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Это событие положило начало масштабного обмена России и Украины. 23 мая текущего года с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. На следующий день, 24 мая, произошел еще один обмен «307 на 307». А 25 мая из плена освободили еще по 303 человека с каждой стороны. Позже самолеты, на борту которых находились российские военнослужащие, освобожденные из плена, прибыли в Московскую область, сообщили представители Минобороны РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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