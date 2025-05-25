Самолеты с освобожденными российскими военными приземлились в Подмосковье. Видео

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Самолеты с вернувшимися из плена военнослужащими приземлились в Подмосковье
Самолеты с вернувшимися из плена военнослужащими приземлились в Подмосковье Фото:

Воздушные суда, доставившие российских военнослужащих, освобожденных из плена, прибыли в Московскую область. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ. 

Самолеты с вернувшимися из плена российскими военнослужащими приземлились в Подмосковье, сообщили URA.RU в Минобороны РФ. Отмечается, что освобожденные военные будут проходить медицинское обследование и курс реабилитации в специализированных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.

В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000».

В первый день обмена, 23 мая, домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. После были освобождены еще 307 российских военнослужащих. Уже 25 мая в Беларусь прибыли оставшиеся 303 человека.  

Как заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

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Воздушные суда, доставившие российских военнослужащих, освобожденных из плена, прибыли в Московскую область. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ.  Самолеты с вернувшимися из плена российскими военнослужащими приземлились в Подмосковье, сообщили URA.RU в Минобороны РФ. Отмечается, что освобожденные военные будут проходить медицинское обследование и курс реабилитации в специализированных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации. В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000». В первый день обмена, 23 мая, домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. После были освобождены еще 307 российских военнослужащих. Уже 25 мая в Беларусь прибыли оставшиеся 303 человека.   Как заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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