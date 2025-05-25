Воздушные суда, доставившие российских военнослужащих, освобожденных из плена, прибыли в Московскую область. Об этом сообщили URA.RU в Минобороны РФ.
Самолеты с вернувшимися из плена российскими военнослужащими приземлились в Подмосковье, сообщили URA.RU в Минобороны РФ. Отмечается, что освобожденные военные будут проходить медицинское обследование и курс реабилитации в специализированных учреждениях Министерства обороны Российской Федерации.
В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000».
В первый день обмена, 23 мая, домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц. После были освобождены еще 307 российских военнослужащих. Уже 25 мая в Беларусь прибыли оставшиеся 303 человека.
Как заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.