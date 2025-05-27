В тылу Украины нашли новую угрозу

В Польше кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Кароль Навроцкий может занять пост президента страны. Есть вероятность, что он будет препятствовать процессу вступления Украины в Североатлантический альянс, а также представлять угрозу для дипломатических отношений Польши с Россией. Об этом сообщил ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский.
«Для России оба кандидата плохие, нельзя исключать, что они доведут до разрыва дипотношений. Оба считают Москву врагом, который нападет на Польшу сразу после того, как разделается с Украиной», — заявил эксперт в разговоре с РИА Новости. Кроме того, Навроцкий согласился не отправлять поляков для участия в боевых действиях на территории Украины, а также выразил намерение не допустить вступления Украины в НАТО.Кандидат от ПиС опережает мэра Варшавы Рафала Тшасковского с результатом 51,5% против 48,5%.
Второй тур выборов состоится 1 июня, а новый президент вступит в должность 6 августа. Исход голосования определит не только будущее Польши, но и ее отношения с Украиной, Россией и Евросоюзом.
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