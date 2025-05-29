Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о приверженности мирному урегулированию на Украине. По ее словам, пока французский лидер говорит о мире, его солдаты активно воюют на стороне ВСУ.
«Вся их идеология насквозь пропитана неонацистскими установками, а задача проста и понятна: убить как можно больше русских. После такого заверениям из Парижа, разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, французские солдаты, включая бывших полицейских, служат вместе с подразделениями украинской разведки.
Она также уточнила, что речь идет о тактическом подразделении «Интернациональный реванш», основу которого составляют французы. По ее словам, бойцы группы открыто заявляют о намерении воевать против России, а используемая ими символика и лозунги связаны с неонацистской и фашистской идеологией.
Ранее Захарова неоднократно заявляла, что Россия рассматривает борьбу с неонацизмом на Украине как одну из ключевых задач СВО. Она обвинила западные страны, в том числе Францию, в содействии подобным тенденциям.
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