Захарова усомнилась в том, что Макрону нужен мир на Украине

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Захарова не поверила словам Макрона о мире
Захарова не поверила словам Макрона о мире Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о приверженности мирному урегулированию на Украине. По ее словам, пока французский лидер говорит о мире, его солдаты активно воюют на стороне ВСУ.

«Вся их идеология насквозь пропитана неонацистскими установками, а задача проста и понятна: убить как можно больше русских. После такого заверениям из Парижа, разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, французские солдаты, включая бывших полицейских, служат вместе с подразделениями украинской разведки.

Она также уточнила, что речь идет о тактическом подразделении «Интернациональный реванш», основу которого составляют французы. По ее словам, бойцы группы открыто заявляют о намерении воевать против России, а используемая ими символика и лозунги связаны с неонацистской и фашистской идеологией.

Ранее Захарова неоднократно заявляла, что Россия рассматривает борьбу с неонацизмом на Украине как одну из ключевых задач СВО. Она обвинила западные страны, в том числе Францию, в содействии подобным тенденциям.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в искренности заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о приверженности мирному урегулированию на Украине. По ее словам, пока французский лидер говорит о мире, его солдаты активно воюют на стороне ВСУ. «Вся их идеология насквозь пропитана неонацистскими установками, а задача проста и понятна: убить как можно больше русских. После такого заверениям из Парижа, разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится», — заявила Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, французские солдаты, включая бывших полицейских, служат вместе с подразделениями украинской разведки. Она также уточнила, что речь идет о тактическом подразделении «Интернациональный реванш», основу которого составляют французы. По ее словам, бойцы группы открыто заявляют о намерении воевать против России, а используемая ими символика и лозунги связаны с неонацистской и фашистской идеологией. Ранее Захарова неоднократно заявляла, что Россия рассматривает борьбу с неонацизмом на Украине как одну из ключевых задач СВО. Она обвинила западные страны, в том числе Францию, в содействии подобным тенденциям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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