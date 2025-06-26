Путин рассказал о сотнях российских бизнесменах на важном форуме в Минске

В Минск на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приехало несколько сотен представителей малого, среднего и крупного бизнеса из России. Об этом заявил на форуме президент РФ Владимир Путин.
«В Минск приехали несколько сотен представителей крупного, среднего и малого российского бизнеса. То есть те, кто непосредственно занимается развитием деловых связей со странами ЕврАзЭС и на собственном опыте понимает, какие преимущества дает интеграция и что еще нужно сделать для улучшения условий взаимных торговых и инвестиционных обменов», — сказал Путин. Фрагмент выступления опубликован в telegram-канале Кремля.
Беларусь возглавляет ЕАЭС в 2025 году, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проводится в Минске с 26 по 27 июня. В ходе него Путин ранее также отметил объем товарооборота ЕАЭС, сопоставив его с объемом товарооборота у ведущих мировых экономических держав. А сам союз заметно окреп за те 10 лет, которые прошли с момента его создания. Также он подчеркнул, что уровень безработицы среди стран-участниц ЕАЭС снизился до 2,8%, а в России и вовсе упал до 2,3%, став одним из самых лучших по показателям в мире.
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