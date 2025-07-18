«Дебил.Изучение случая»: книгу, посвященную Дуде, изымают из польских магазинов

Польский ритейлер изъял книгу с президентом Дудой из-за названия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Польше отзывают книги о Дуде, но ее популярность только растет
В Польше отзывают книги о Дуде, но ее популярность только растет Фото:

Сеть магазинов Empik изъяла из продажи книгу Александры Сарны «Debil. Studium Przypadku», главным героем которой стал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили польские СМИ. Причиной решения стали многочисленные жалобы покупателей.

«Торговая сеть Empik приняла решение изъять из продажи книгу „Debil. Studium Przypadku „, главным героем которой является Анджей Дуда, из-за скандала, вызванного публикацией, а именно ее названием“, — пишет Onet. Там отметили, что решение об изъятии книги из ассортимента принято для предотвращения возможных правовых последствий и в целях соблюдения действующего законодательства страны, в частности, об оскорблении президента.

Автор книги Александра Сарна прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Она сообщила, что после появления информации об изъятии спрос на книгу значительно вырос. По ее словам, издание стремительно раскупается в других книжных сетях и онлайн-магазинах, а типографии уже работают над дополнительным тиражом. Сарна подчеркнула, что несмотря на решение Empik, читатели по-прежнему могут приобрести ее работу в других точках продаж.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сеть магазинов Empik изъяла из продажи книгу Александры Сарны «Debil. Studium Przypadku», главным героем которой стал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили польские СМИ. Причиной решения стали многочисленные жалобы покупателей. «Торговая сеть Empik приняла решение изъять из продажи книгу „Debil. Studium Przypadku „, главным героем которой является Анджей Дуда, из-за скандала, вызванного публикацией, а именно ее названием“, — пишет Onet. Там отметили, что решение об изъятии книги из ассортимента принято для предотвращения возможных правовых последствий и в целях соблюдения действующего законодательства страны, в частности, об оскорблении президента. Автор книги Александра Сарна прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Она сообщила, что после появления информации об изъятии спрос на книгу значительно вырос. По ее словам, издание стремительно раскупается в других книжных сетях и онлайн-магазинах, а типографии уже работают над дополнительным тиражом. Сарна подчеркнула, что несмотря на решение Empik, читатели по-прежнему могут приобрести ее работу в других точках продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...