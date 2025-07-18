«Дебил.Изучение случая»: книгу, посвященную Дуде, изымают из польских магазинов

Сеть магазинов Empik изъяла из продажи книгу Александры Сарны «Debil. Studium Przypadku», главным героем которой стал президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщили польские СМИ. Причиной решения стали многочисленные жалобы покупателей.
«Торговая сеть Empik приняла решение изъять из продажи книгу „Debil. Studium Przypadku „, главным героем которой является Анджей Дуда, из-за скандала, вызванного публикацией, а именно ее названием“, — пишет Onet. Там отметили, что решение об изъятии книги из ассортимента принято для предотвращения возможных правовых последствий и в целях соблюдения действующего законодательства страны, в частности, об оскорблении президента.
Автор книги Александра Сарна прокомментировала ситуацию на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Она сообщила, что после появления информации об изъятии спрос на книгу значительно вырос. По ее словам, издание стремительно раскупается в других книжных сетях и онлайн-магазинах, а типографии уже работают над дополнительным тиражом. Сарна подчеркнула, что несмотря на решение Empik, читатели по-прежнему могут приобрести ее работу в других точках продаж.
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