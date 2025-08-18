Путин подал новый сигнал банкам

Президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подал сигнал кредиторам, профинансировавших в этом году посевную кампанию. Глава государства поддержал введение моратория на банкротство сельхозпроизводителей, поскольку большинство из них не смогут вернуть долги из-за заморозков и засухи, объяснил URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.
«У вас падение производства намного больше, чем в стране в целом. В чем причина?» — попросил объяснить президент.
По словам врио губернатора, 2021-2023 годы для региона были рекордно урожайными. «Мы доходили до 16 млн тонн по урожаю. Такого даже в Советском Союзе не было. А в прошлом году было падение на 20%, и в этом — 30. Сочетание неблагоприятных климатических факторов: это и поздние заморозки, и жара под 45 градусов, и засуха, и маловодье — все это привело к тому, что у нас в области порядка миллиона гектаров повреждено или погибло», — объяснил Слюсарь.
В этом году ростовские аграрии фактически завершили обмолот, и уже можно говорить, что урожая получено почти вдвое меньше, чем год назад. «Это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело», — признал врио губернатора.
Путин согласился, что причины объективные. «Но есть на что и посмотреть повнимательнее. Опустынивание, например, на использование тяжелой техники. Не всегда, понятно, тяжелая техника нужна, но надо понимать, где и как ее использовать. Сокращение защитных лесопосадок», — посоветовал президент.
Не согласиться с этим Слюсарь, для которого заморозки и засуха стали первым серьезным испытанием после назначения врио губернатора в ноябре 2024 года, не мог. Он заверил, что будет «над этим работать». Но сегодня фермеров волнует другое — продление льготных кредитов. «В этом году просто отдавать будет не из чего: очень низкая урожайность. То же самое касается лизинговых платежей по линии „Росагролизинга“», — отметил Слюсарь, и попросил Путина ввести мораторий на банкротство как меру поддержки особенно малых и средних хозяйств.
Президент поддержал и попросил подготовить необходимые документы. «Согласен. Давайте сделаем это», — сказал Путин.
Как объяснил URA.RU экс-заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод поддержка президентом идеи о введении моратория на банкротство для ростовских аграриев является своего рода сигналом кредиторам, которые поддержали хозяйства в преддверии посевной кампании. «Весной в Ростовской области были заморозки. Плодоводческие предприятия понесли потери, у растениеводческих предприятий произошла серьезная гибель посевов. Следом, без отрыва от производства, началась засуха, которая ударила по зерновым и зернобобовым культурам.
Предварительный ущерб оценивается под миллиард рублей. Поэтому и встал вопрос поддержки», — объяснил Холод.
По словам эксперта, сельхозпредприятия, как и любой другой бизнес, кредитуются в банках, берут технику в лизинг, занимают деньги под будущий урожай у партнеров. В сегодняшней ситуации они просто не смогут вернуть долги. Поэтому Путин посылает введением моратория на банкротство посылает кредиторам аграриев сигнал — с пониманием отнестись к заемщикам.
«Если аграрии не смогут вернуть деньги, их долги просто могут перепродать крупному холдингу, объявить предприятие банкротом и прочее. Мораторий, введение которого поддержал Путин, означает, что банки, кредиторы не смогут предпринимать насильственные действия. Президент дает сигнал, что нужно постараться реструктуризировать задолженность, дать аграриям возможность рассчитаться в следующем году — вряд ли стихийные бедствия повторятся. То есть здесь мораторий — это защита от насилия в отношении аграриев», — заключил Холод.
