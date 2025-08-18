Путин подал новый сигнал банкам

Президент РФ Владимир Путин поддержал мораторий на банкротство для ростовских аграриев
Президент РФ Владимир Путин поддержал мораторий на банкротство для ростовских аграриев

Президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем подал сигнал кредиторам, профинансировавших в этом году посевную кампанию. Глава государства поддержал введение моратория на банкротство сельхозпроизводителей, поскольку большинство из них не смогут вернуть долги из-за заморозков и засухи, объяснил URA.RU экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

«У вас падение производства намного больше, чем в стране в целом. В чем причина?» — попросил объяснить президент.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прошел первое испытание в качестве главы региона
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прошел первое испытание в качестве главы региона
Фото:

По словам врио губернатора, 2021-2023 годы для региона были рекордно урожайными. «Мы доходили до 16 млн тонн по урожаю. Такого даже в Советском Союзе не было. А в прошлом году было падение на 20%, и в этом — 30. Сочетание неблагоприятных климатических факторов: это и поздние заморозки, и жара под 45 градусов, и засуха, и маловодье — все это привело к тому, что у нас в области порядка миллиона гектаров повреждено или погибло», — объяснил Слюсарь.

В этом году ростовские аграрии фактически завершили обмолот, и уже можно говорить, что урожая получено почти вдвое меньше, чем год назад. «Это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело», — признал врио губернатора.

Путин согласился, что причины объективные. «Но есть на что и посмотреть повнимательнее. Опустынивание, например, на использование тяжелой техники. Не всегда, понятно, тяжелая техника нужна, но надо понимать, где и как ее использовать. Сокращение защитных лесопосадок», — посоветовал президент.

Не согласиться с этим Слюсарь, для которого заморозки и засуха стали первым серьезным испытанием после назначения врио губернатора в ноябре 2024 года, не мог. Он заверил, что будет «над этим работать». Но сегодня фермеров волнует другое — продление льготных кредитов. «В этом году просто отдавать будет не из чего: очень низкая урожайность. То же самое касается лизинговых платежей по линии „Росагролизинга“», — отметил Слюсарь, и попросил Путина ввести мораторий на банкротство как меру поддержки особенно малых и средних хозяйств.

Президент поддержал и попросил подготовить необходимые документы. «Согласен. Давайте сделаем это», — сказал Путин.
Из-за заморозков и засухи ростовский аграрии в этом году получат низкий урожай
Из-за заморозков и засухи ростовский аграрии в этом году получат низкий урожай
Фото:

Как объяснил URA.RU экс-заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод поддержка президентом идеи о введении моратория на банкротство для ростовских аграриев является своего рода сигналом кредиторам, которые поддержали хозяйства в преддверии посевной кампании. «Весной в Ростовской области были заморозки. Плодоводческие предприятия понесли потери, у растениеводческих предприятий произошла серьезная гибель посевов. Следом, без отрыва от производства, началась засуха, которая ударила по зерновым и зернобобовым культурам.

Предварительный ущерб оценивается под миллиард рублей. Поэтому и встал вопрос поддержки», — объяснил Холод.

По словам эксперта, сельхозпредприятия, как и любой другой бизнес, кредитуются в банках, берут технику в лизинг, занимают деньги под будущий урожай у партнеров. В сегодняшней ситуации они просто не смогут вернуть долги. Поэтому Путин посылает введением моратория на банкротство посылает кредиторам аграриев сигнал — с пониманием отнестись к заемщикам.

«Если аграрии не смогут вернуть деньги, их долги просто могут перепродать крупному холдингу, объявить предприятие банкротом и прочее. Мораторий, введение которого поддержал Путин, означает, что банки, кредиторы не смогут предпринимать насильственные действия. Президент дает сигнал, что нужно постараться реструктуризировать задолженность, дать аграриям возможность рассчитаться в следующем году — вряд ли стихийные бедствия повторятся. То есть здесь мораторий — это защита от насилия в отношении аграриев», — заключил Холод.

