Трамп раскрыл реакцию Путина на письмо Мелании о детях

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на письмо первой леди США Мелании Трамп, переданное ему президентом Соединенных Штатов во время саммита на Аляске 18 августа 2025 года. Об этом сообщил Дональд Трамп, слова которого приводит телеканал Fox News.
«Оно было очень хорошо принято им», — заявил президент США. Так он прокомментировал реакцию российского лидера на послание супруги.
По данным Fox News, письмо Мелании Трамп было передано лично в ходе встречи Путина и президента США на полях международного саммита. В опубликованном телеканалом тексте сообщения нет упоминаний о якобы похищении детей в результате конфликта на Украине, вопреки утверждениям агентства Reuters.
В письме содержится просьба обеспечить защиту детей. В послании супруга главы государства выразила надежду на то, что Владимир Путин предпримет действия, которые, по ее мнению, принесут пользу всему человечеству.
