Шайка подростков держит в страхе двор в Мытищах

В подмосковных Мытищах дети мигрантов на протяжении трех месяцев нарушают порядок и пугают жителей одного из дворов. Как рассказала местная жительница, последним инцидентом стала авария: дети угнали такси, принадлежащее родителям, и протаранили припаркованный автомобиль.
"В Подмосковье дети мигрантов сели за руль такси и протаранили чужую машину — банда малолеток три месяца терроризирует двор своими выходками", — пишет Readovka. Издание ссылается на местную жительницу.
По словам собеседницы, ранее подростки ограничивались тем, что собирались у подъездов и оставляли мусор. Однако со временем их поведение стало агрессивнее. В определенный момент подростки открыли стрельбу по окнам, используя травматическое оружие.
Затем дети, выдав себя за таксистов, похитили ключи от служебного автомобиля, принадлежащего родителям. Инцидент завершился столкновением: Hyundai, за рулем которого находился несовершеннолетний, сначала наехал на бордюр, а затем врезался в Volkswagen. После этого подросток попытался скрыться с места происшествия, но был задержан владельцем поврежденного автомобиля.
По информации источника, только одна из матерей малолетних правонарушителей попыталась выйти на связь. Она просила не обращаться в полицию, объяснив поведение сына плохим влиянием компании. Остальные родители, по словам местных жителей, ранее также уклонялись от общения и предпочитали не реагировать на жалобы соседей.
Ранее telegram-каналы сообщали, что в 2025 году количество детей-мигрантов, зачисленных в образовательные учреждения Центральной России, значительно уменьшилось — почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В частности, летом текущего года в Калужской области заявления на поступление в школы подали лишь 91 ребенок-иностранец. Однако после прохождения обязательного тестирования на владение русским языком, образовательные учреждения смогли принять только 36 учащихся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.