В Москве повысят оклады педагогам и учителям

С 1 сентября 2025 года в Москве значительно увеличатся зарплаты педагогов, включая оклады. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов», — заявил столичный глава в ходе выступления на ежегодном педагогическом совете.
Он подчеркнул, что московское образование развивается комплексно. Появляются как сами новые школы, так и развивается современная инфраструктура.
Ранее Минпросвещения РФ установило нормативы учебной нагрузки и требования к зарплате педагогов: учителя должны получать не ниже средней по региону, а выплаты формируются из базовой части и надбавок. В 2024 году средняя зарплата московских учителей составляла 111,7 тысячи рублей, что значительно выше, чем в большинстве других регионов.
