В Москве повысят оклады педагогам и учителям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве увеличат зарплату педагогам
В Москве увеличат зарплату педагогам Фото:

С 1 сентября 2025 года в Москве значительно увеличатся зарплаты педагогов, включая оклады. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов», — заявил столичный глава в ходе выступления на ежегодном педагогическом совете.

Он подчеркнул, что московское образование развивается комплексно. Появляются как сами новые школы, так и развивается современная инфраструктура.

Ранее Минпросвещения РФ установило нормативы учебной нагрузки и требования к зарплате педагогов: учителя должны получать не ниже средней по региону, а выплаты формируются из базовой части и надбавок. В 2024 году средняя зарплата московских учителей составляла 111,7 тысячи рублей, что значительно выше, чем в большинстве других регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября 2025 года в Москве значительно увеличатся зарплаты педагогов, включая оклады. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов», — заявил столичный глава в ходе выступления на ежегодном педагогическом совете. Он подчеркнул, что московское образование развивается комплексно. Появляются как сами новые школы, так и развивается современная инфраструктура. Ранее Минпросвещения РФ установило нормативы учебной нагрузки и требования к зарплате педагогов: учителя должны получать не ниже средней по региону, а выплаты формируются из базовой части и надбавок. В 2024 году средняя зарплата московских учителей составляла 111,7 тысячи рублей, что значительно выше, чем в большинстве других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...