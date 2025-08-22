Учителям одного из регионов РФ пообещали премию к 1 сентября

Учителям Вологодской области выплатят по 10 тысяч рублей. Это является одним из видов поддержки наставников. Об этом заявил губернатор области Георгий Филимонов.
«Мы нашли возможность для введения новых мер поддержки наших наставников несмотря на то, что макроэкономические показатели сейчас не вполне этому способствуют, у некоторых крупных предприятий есть сложности с уплатой налога в областной бюджет», — заявил Филимонов, чье сообщение опубликовано на официальном портале правительства области. Он отметил, что также планируется повышение заработной платы на 10% с 2026 года.
Ранее аналогичные меры поддержки педагогов и других работников бюджетной сферы были приняты в Свердловской области, где с 1 сентября зарплаты «указных» категорий вырастут на 16,8%. Повышение коснется почти 137 тысяч специалистов, среди которых учителя, врачи и соцработники, а на реализацию инициативы из бюджета региона выделено более пяти миллиардов рублей.
