Си Цзиньпин проведет переговоры с Ким Чен Ыном

Встреча состоится в четверг, 4 сентября
Встреча состоится в четверг, 4 сентября

В Пекине сегодня, 4 сентября, запланированы переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. 

«Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проведет в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном», — сказано в сообщении. Отмечается, что Ким Чен Ын прибыл в Китай, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа против японских захватчиков и во Второй мировой войне.

Визит Ким Чен Ына в Китай проходит на фоне недавнего объявления о создании военного союза КНДР и России, а также укрепления связей между странами в связи с 80-летием освобождения Корейского полуострова от японского господства. На днях в Китае завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участие в нем принял президент РФ Владимир Путин

