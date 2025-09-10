Школы Белгорода и Белгородского района перевели на дистант из-за атак ВСУ

Причиной такого решения стали атаки ВСУ на территории Белгородской области
Причиной такого решения стали атаки ВСУ на территории Белгородской области Фото:

Школы Белгорода и Белгородского района переведены на дистанционное обучение из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В четверг и пятницу дистант. Во всех учебных заведениях Белгородского района и Белгорода», — сказал Гладков в своем telegram-канале. Причиной такого решения стали атаки ВСУ на территории Белгородской области. 

Ранее власти области приняли решение временно закрыть крупные торговые центры. Поводом для принятия подобных мер стала атака беспилотников, в результате которой было повреждено здание областной администрации: пострадали фасад и остекление сооружения. За прошедшую ночь системы ПВО России уничтожили 122 беспилотных летательных аппарата.

