Белорусы сбили, что могли: Лукашенко высказался о дронах в Польше

Часть беспилотников, летевших в сторону Польши, были сбиты силами Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал BELTA.
Он также отметил, что Беларусь заранее проинформировала Польшу о летящих в их сторону БПЛА. Помимо этого, Лукашенко заявил, что Польша нагнетает обстановку на ровном месте.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о сбитии над территорией страны якобы российских беспилотников, однако не предоставил доказательств их происхождения, а российские официальные лица опровергли эти обвинения. Минобороны РФ выражало готовность к консультациям с польской стороной.
