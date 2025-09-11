Белорусы сбили, что могли: Лукашенко высказался о дронах в Польше

Лукашенко: Беларусь сбила часть беспилотников, летевших в сторону Польши
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беларусь предупредила Польшу о летящих беспилотниках, заявил Лукашенко
Беларусь предупредила Польшу о летящих беспилотниках, заявил Лукашенко Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Часть беспилотников, летевших в сторону Польши, были сбиты силами Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал BELTA.

Он также отметил, что Беларусь заранее проинформировала Польшу о летящих в их сторону БПЛА. Помимо этого, Лукашенко заявил, что Польша нагнетает обстановку на ровном месте.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о сбитии над территорией страны якобы российских беспилотников, однако не предоставил доказательств их происхождения, а российские официальные лица опровергли эти обвинения. Минобороны РФ выражало готовность к консультациям с польской стороной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть беспилотников, летевших в сторону Польши, были сбиты силами Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал BELTA. Он также отметил, что Беларусь заранее проинформировала Польшу о летящих в их сторону БПЛА. Помимо этого, Лукашенко заявил, что Польша нагнетает обстановку на ровном месте. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о сбитии над территорией страны якобы российских беспилотников, однако не предоставил доказательств их происхождения, а российские официальные лица опровергли эти обвинения. Минобороны РФ выражало готовность к консультациям с польской стороной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...