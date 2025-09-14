Армения «избавится» от горы Арарат

Армения уберет гору Арарат со штампов о пересечении границы
Новый образец штампа, без изображения горы Арарат, был утвержден на заседании кабмина
Власти Армении с 1 ноября 2025 года уберут изображение горы Арарат с визовых штампов, которые проставляются в паспортах при въезде и выезде из страны. Соучредитель партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян иронично заметил, что можно было убрать и название самой страны из штампа. 

«Решением правительства от 1 ноября гора Арарат снята с печати ограничения. А можно было бы убрать слово Армения? Они не сделали этого», — написал соучредитель партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян в Facebook (компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена). 

Новый образец штампа был утвержден на заседании кабмина 11 сентября, сообщается в документах. Подобное решение принято на фоне активизации переговоров по нормализации отношений с Турцией. В частности, в период визита в Ереван турецкой делегации во главе с переговорщиком Сердаром Кылычем. Гора Арарат, являющаяся национальным символом Армении, географически находится на территории Турции, что долгое время делало ее изображение на штампах политически неверным. 

Ранее Турция и Армения впервые планировали провести переговоры, посвященные вопросу открытия совместной границы. Первая встреча по данной теме была намечена на начало прошлой недели.

