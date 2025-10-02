Поставщик некачественной продукции в армию РФ получил срок

Бывшему менеджеру коммерческого отдела ООО «Сибирская навигационная компания» Владиславу Пыльскому, обвиняемому в поставках некачественной продукции в ряды российской армии, назначили 1,9 года колонии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Приговором суда Пыльскому назначено наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в официальном telegram-канале СК. Суд признал Пыльского виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Преступление связано с исполнением многомиллиардного государственного контракта, в рамках которого ООО «Сибирская навигационная компания» выступала субподрядчиком по поставке автоматизированной механической техники. В 2022 году Пыльский организовал поставку техники, не соответствующей условиям заключенного договора. В результате этих действий произошло хищение бюджетных средств на сумму 164 миллиона рублей, выделенных государственным заказчиком — Минобороны России. Ущерб был полностью возмещен.
