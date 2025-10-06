В Подмосковье эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления

В ТЦ эвакуируют людей из-за задымления (архивное фото)
В подмосковном Долгопрудном из торгового центра "Город" проводится эвакуация посетителей и сотрудников в связи с задымлением. Об этом сообщили в экстренных службах.
Согласно предварительным сведениям, источник задымления расположен на этаже, где находится фудкорт. Информацию передает ТАСС.
