В России начали строить первую теплицу для бананов

Первую теплицу для выращивания бананов начали строить в России. В стране можно вырастить «все, что угодно», сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром-2025» в Геленджике.
«У нас тренд по бананам пошел как раз вот в прошлом году отсюда. У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам», — цитирует ТАСС министра. По ее словам, недавно ее попросили найти саженцы красного киви, которое никогда не росло в России. «Это может казаться смешным сейчас, но объективно мы можем вырастить все, что угодно», — подчеркнула Лут.
В феврале руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков сообщил, что россиян могут ожидать перебои с поставками бананов из Эквадора на фоне запрета импорта продукции пяти эквадорских производителей. Тогда он отмечал, что временную нехватку можно компенсировать, выращивая бананы в России
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.