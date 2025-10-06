В России начали строить первую теплицу для бананов

Лут заявила о строительстве первой в России теплицы для бананов
Оксана Лут считает, что в России можно вырастить «все, что угодно»
Первую теплицу для выращивания бананов начали строить в России. В стране можно вырастить «все, что угодно», сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром-2025» в Геленджике.

«У нас тренд по бананам пошел как раз вот в прошлом году отсюда. У нас сейчас начинает строиться первая теплица по бананам», — цитирует ТАСС министра. По ее словам, недавно ее попросили найти саженцы красного киви, которое никогда не росло в России. «Это может казаться смешным сейчас, но объективно мы можем вырастить все, что угодно», — подчеркнула Лут.

В феврале руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков сообщил, что россиян могут ожидать перебои с поставками бананов из Эквадора на фоне запрета импорта продукции пяти эквадорских производителей. Тогда он отмечал, что временную нехватку можно компенсировать, выращивая бананы в России

