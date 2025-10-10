США сдадут Франции россиянина, которому грозит 20 лет тюрьмы

Суд в США удовлетворил запрос Министерства юстиции Франции об экстрадиции российского инженера и сооснователя криптовалютной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Суд штата Пенсильвания решил экстрадировать Легкодымова по запросу французского Министерства юстиции. Во Франции нашему соотечественнику грозит до 20 лет лишения свободы», — цитирует ТАСС Мельникова. Он также подчеркнул, что в основе французских обвинений находятся те же материалы, на основании которых Легкодымова приговорили к 18 месяцам лишения свободы.
О том, что власти США пытаются добиться экстрадиции российского гражданина Анатолия Легкодымова во Францию, где его подозревают в незаконных операциях с криптовалютой, стало известно в июне. Арестовали инженера в 2023 году, однако, по данным СМИ, после отбытия наказания он оставался в СИЗО. Тогда сообщалось, что у Легкодымова был российский паспорт. Заместитель генерального прокурора США добавила, что серверы Bitzlato связаны с сайтом в даркнете, на котором можно нелегально купить оружие и запрещенные вещества.
