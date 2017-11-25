17:32 25 ноября 2017 0

Навальный пытался вернуть интерес к своим акциям при помощи скандала, но ему не удалось Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сегодня во время разрешенного митинга блогера Алексея Навального во Владимире стали понятны причины нагнетания страстей вокруг подготовки его встречи с поклонниками в Перми. Напомним, несколько недель штаб Навального в Перми создавал конфликт с администрацией города, добиваясь предоставления площадки на встречу. Мэрия уведомила активистов, что 24 ноября ничего предложить не может: запрошенные места заняты другими акциями, после чего сторонники Навального объявили о проведении встречи на частной придомовой территории.

Эта ситуация также получила свое развитие. Мэрия направила личное обращение к Алексею Навальному с просьбой воздействовать на организаторов и направить официальную заявку на эту встречу. Власти указывали, оргкомитет неверно трактует законодательство: проведение встречи на частной территории не освобождает от обязанности подавать заявку, потому что цель процедуры не получить разрешение, а скоординировать действия различных служб и обеспечить безопасность участников.

Однако, заявка подана не была. Алексей Навальный в пятницу был в Перми. Большинство оценок сводится к тому, что на встречу к частному дому пришло около 800 человек. На согласованные акции в Москве, Питере, Калуге и Петрозаводске блогер не приехал. В Перми краткосрочно была задержана активистка: полиция затребовала у нее разрешение на проведение мероприятия.

На согласованную акцию во Владимире в субботу Алексей Навальный собрал 200 человек.

1/6 На митинг Навального во Владимире 25 ноября пришли 200 человек Фото: соцсети

Как отмечают политологи, приездом на несогласованную акцию в Пермь и провоцированием стычки с полицейскими Навальный хотел вернуть интерес к своим акциям, но не удалось. В разговоре с «URA.RU» профессор Национального Исследовательского Университета — Высшая школа экономики Олег Матвейчев предположил, что потеря интереса россиян к митингам Навального связана с тем, что блогер уже точно не сможет участвовать в выборах президента 2018 года.

«Он сильно блефовал, заявляя, что его допустят, что ЕСПЧ отменил его приговоры, что есть лазейка. Но чем дальше люди разбираются — тем больше они понимают, что все не так. И тем больше становится понятно, что он занимается мошеннической схемой, пирамидой — собирает деньги на выборы, в которых не собирается принимать участия», — отметил Матвейчев.

По словам эксперта, в первую очередь доверие Навальный потерял у молодежи, которая остро чувствует обман. К тому же в школах с подростками стали вести профилактическую работу, рассказывать о биографии блогера, в Сети стали появляться разоблачения слов Навального. «Часто оказывается, что в его словах много противоречивого, смешного, популистского. Например, [блогер Анатолий] Шарий, который у себя в блоге его разоблачает — эти посты потом имеют миллионные просмотры, после которых идет утеря интереса к Навальному», — приводит пример политолог.

Видео: митинг Навального во Владимире // источник: соцсети

Снижение интереса к повестке Навального отмечает и гендиректор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Навальный, по его словам, в глазах россиян стал политиком-шоуменом, который должен постоянно развлекать или побеждать, но ни того ни другого не делает. «У него есть только два пути: либо делать каждый раз все веселее и веселее, либо от победы к победе. Никакой победы он предъявить не может, так как борется не с чем-то конкретным, а вообще. Кроме того, правда, у него заявляется как цель: „Я должен быть президентом“. Но это слишком далеко и масштабно», — считает Журавлев.

Среди молодежи уже происходит полная потеря интереса к повестке, которую предлагает Навальный. Он не знает, чем их развлечь, а они не понимают, зачем им за ним идти. «Для взрослых же он изначально не был интересен. Поскольку для тех в принципе еще свежо в памяти, что в 90-е кто громче всех кричал про борьбу с бюрократией и взятками — тот страну потом и грабил», — отмечает политолог.

Эксперты предполагают, что митинги Навального вскоре вовсе сойдут на «нет». Он уходит в тень на фоне яркой фигуры Ксении Собчак, которая уже заявила, что готова побороться за президентское кресло в 2018 году.