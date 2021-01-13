В Китае заявили, что новые штаммы коронавируса заразнее на 70%

Китайские исследования показали, что новые штаммы коронавируса стали еще заразнее. Об этом сообщил замглавы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.
«Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность увеличилась на 10-70%», — сказал он. Его слова передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил URA.RU, что более заразен именно британский штамм коронавируса. В январе российские ученые рассказали о случае, когда у пациентки было обнаружено 18 мутаций COVID-19, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в