В Китае заявили, что новые штаммы коронавируса заразнее на 70%

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Некоторые ученые считают, что британская мутация заразнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Китайские исследования показали, что новые штаммы коронавируса стали еще заразнее. Об этом сообщил замглавы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

«Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность увеличилась на 10-70%», — сказал он. Его слова передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил URA.RU, что более заразен именно британский штамм коронавируса. В январе российские ученые рассказали о случае, когда у пациентки было обнаружено 18 мутаций COVID-19, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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