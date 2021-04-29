Кошмары Дорна, Моргенштерна и Хаски в новом YouTube-шоу

Иван Дорн снялся в роли актера в шоу «Кошмары музыкантов». В других выпусках также снялись Моргенштерн, Хаски, Глюкоза и другие Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Самое время приготовиться к длинным выходным. Расслабиться и настроиться на отличный отдых помогут новинки музыки и кино, новые интернет-проекты и анимация. Собрали для вас лучшее в нашей предпраздничной Афише:

Что сделать утром

Утро начнем с большой анимационной премьеры и отличного настроения. Студия Pixar опубликовала клип из короткометражного приквела мультфильма «Душа», который в этом году забрал Оскар как лучшая анимация. По сюжету новой короткометражки Душа 22 похищает пять других душ и создает с ними тайное сообщество. Она называет свой проект «Апокалипсис». Короткометражка, получившая название «22 vs. Earth First Look», выйдет на стриминговом сервисе Disney+ уже сегодня вечером!

Что сделать днем

За обедом посмотрим, как голливудские актеры вживаются в образ — Netflix выпустил 40-минутное интервью со звездами сериала «Академия Амбрелла»: Эллиотом Пейджем, Томом Хоппером, Дэвидом Кастаньедой, Эмми Рейвер-Лампман, Робертом Шиэном, Эйданом Галлахером и Джастином Х.Мином. Участники сериала приоткрыли тайну, каким будет третий сезон, показали, как они вживаются в свои роли, обсудили своих персонажей и их отношения, и даже исполнили любимые сундтреки.

Познакомимся с музыкальными новинками от легендарной группы — шотландско-американская группа Garbage представила клип на титульный сингл «No Gods No Masters» с предстоящего альбома. Заглавная песня с новой пластинки была вдохновлена поездкой Ширли Мэнсон в Чили — артистка оказалась там во время протестов против неравенства и коррупции. Песню она посвятила желанию изменить общество для лучшего будущего детей. Клип на нее снял режиссер Скотт Стаки, а новый альбом выйдет 11 июня.

Что сделать вечером

Вечером оцените новый масштабный проект «Кошмары музыкантов», в котором снялись Иван Дорн, Моргенштерн, Хаски, тикток-блогеры Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева, а также Павел Деревянко и Глюкоза. Все выпуски можно посмотреть на канале шоу.

И оцените трейлер фильма-антиутопии «Мы», снятого по одноименному роману Евгения Замятина. Действие разворачивается в XXXII веке, когда человечество достигло невероятного научно-технического прогресса, что вытеснило из жизни духовную составляющую, но всё меняет случайная встреча и влюбленность главных героев. Режиссером выступил Гамлет Дульян, продюсерами — Сарик и Гевонд Андреасяны. В фильме снялись Егор Корешков, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие.