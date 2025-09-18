Следком создаст подразделение по вопросам защиты информации и связи

срочная новость
Следственный комитет Российской Федерации формирует новое подразделение, ответственное за вопросы, связанные с информационными технологиями, связью и обеспечением информационной безопасности. Курировать его будет глава ГВСУ СК РФ Константин Корпусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
