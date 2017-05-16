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16 мая 2017
15 мая 2017
10:23  16 мая 2017 0

Следственный комитет создает свое молодежное движение

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, пистолет, прицел, дети, ребенок
СКР займется подготовкой юных криминалистовФото: Pixabay.com

В России появится молодежное движение «Юный следователь», организованное при поддержке Следственного Комитета России. Об этом СМИ сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инициатива создания движения, задачей которого станет воспитание юных криминалистов, обсуждалась на совещании главы СКР Александра Бастрыкина с представителями общественных организаций, сообщает «Эхо Москвы».

«Участники встречи высказались за необходимость проработки вопроса о создании движения „Юный следователь“, что будет способствовать развитию нравственных и профессиональных качеств будущих специалистов», — цитирует слова Петренко информагентство «Интерфакс».

В ходе заседания общественники предложили руководство и ряд других инициатив. В частности, учреждение профессиональной премии за литературные, драматургические и кинопроизведения, повествующие о следственной работе.

Сергей Макеев
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