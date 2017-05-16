10:23 16 мая 2017 0

СКР займется подготовкой юных криминалистов Фото: Pixabay.com

В России появится молодежное движение «Юный следователь», организованное при поддержке Следственного Комитета России. Об этом СМИ сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инициатива создания движения, задачей которого станет воспитание юных криминалистов, обсуждалась на совещании главы СКР Александра Бастрыкина с представителями общественных организаций, сообщает «Эхо Москвы».

«Участники встречи высказались за необходимость проработки вопроса о создании движения „Юный следователь“, что будет способствовать развитию нравственных и профессиональных качеств будущих специалистов», — цитирует слова Петренко информагентство «Интерфакс».

В ходе заседания общественники предложили руководство и ряд других инициатив. В частности, учреждение профессиональной премии за литературные, драматургические и кинопроизведения, повествующие о следственной работе.