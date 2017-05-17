02:42 17 мая 2017 0

МВД ЛНР купило информацию у украинского разведчика за 15 тысяч гривен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД Луганской народной республики заявило о том, что купило у украинского разведчика списки личного состава его части. Стоимость сделки составила 15 тысяч гривен.

По информации Центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР, в начале мая на «горячую линию» министерства позвонил мужчина, представившийся военнослужащим 8-го полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Он предложил купить у него списки личного состава части, в которой он служит. По словам военнослужащего, ему необходимо было срочно погасить кредит в банке, а командование и сослуживцы оказали ему в материально помощи.

После того как личность звонившего была подтверждена, сделка состоялась. Информация обошлась МВД ЛНР в 15 тысяч гривен, сообщает «Газета.ру».