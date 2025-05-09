Посол США не пришла на Парад Победы в столице России

Посол США в Москве Линн Трейси не пришла на парад Победы на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.
«Главы американского диппредставительства на трибунах не было», — передает источник ТАСС. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что послу было направлено официальное приглашение. Несмотря на отсутствие американского посла, на параде должны были присутствовать ветераны из США.
В Москву на Парад Победы прибыли главы государств, которые вместе с президентом РФ Владимиром Путиным возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Среди участников — лидеры Белоруссии, Бразилии, Кубы, Сербии и других стран. URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.