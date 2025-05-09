Посол США не пришла на Парад Победы в столице России

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Линн Трейси так и не пришла на Парад Победы
Линн Трейси так и не пришла на Парад Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Посол США в Москве Линн Трейси не пришла на парад Победы на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС.

«Главы американского диппредставительства на трибунах не было», — передает источник ТАСС. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что послу было направлено официальное приглашение. Несмотря на отсутствие американского посла, на параде должны были присутствовать ветераны из США.

В Москву на Парад Победы прибыли главы государств, которые вместе с президентом РФ Владимиром Путиным возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Среди участников — лидеры Белоруссии, Бразилии, Кубы, Сербии и других стран. URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования. 

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Посол США в Москве Линн Трейси не пришла на парад Победы на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС. «Главы американского диппредставительства на трибунах не было», — передает источник ТАСС. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что послу было направлено официальное приглашение. Несмотря на отсутствие американского посла, на параде должны были присутствовать ветераны из США. В Москву на Парад Победы прибыли главы государств, которые вместе с президентом РФ Владимиром Путиным возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Среди участников — лидеры Белоруссии, Бразилии, Кубы, Сербии и других стран. URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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