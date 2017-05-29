МИД РФ обещает ответить на высылку дипломатов из Эстонии

16:20 29 мая 2017 0

Эстония ответит за высылку российских дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти страны не оставят без ответа высылку российских дипломатов из Эстонии. Об этом заявил первый заместитель главы российского МИД Владимир Титов.

Титов напомнил, что российская сторона уже делала заявление о провокационности акта эстонских властей. Дипломат заверил, что данный шаг эстонской стороны не останется без ответа, пишет информагентство Nation News. Владимир Титов добавил, что в российско-эстонских отношениях всегда действует принцип взаимности, добавляет «Национальная служба новостей».

Эстонские власти вручили генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву ноту с предписанием покинуть страну к концу мая, напоминает телеканал 360. При этом причины такого решения в ведомстве назвать отказались. В МИД РФ этот шаг назвали «недружественным» и ведущим к обострению ситуации на границе двух стран.