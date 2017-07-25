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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
23:36  25 июля 2017 1

Кабмин Украины принял решение о ликвидации авиаконцерна «Антонов»

Разное, клипарт. Екатеринбург, поле, ан 2, аэродром
Самолет Ан-2 - визитная карточка конструкторского бюро "Антонов"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Украины приняло решение о ликвидации концерна «Антонов». Текст соответствующего постановления опубликован на сайте кабмина.

Для ликвидации предприятия создана специальная комиссия под руководством замминистра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, которая через три месяца предоставит правительству ликвидационный баланс. Ранее стало известно, что по завершению всех юридических процедур «Антонов» перейдет под контроль «Укроборонпрома» — группе компаний, контролирующих большинство оборонных предприятий страны.

Опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году на авиационном заводе в Новосибириске, а в 1952 году перенесено в Киев. Бюро отвечало за разработку пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. После того, как в 2015 году власти Украины разорвали сотрудничество с Россией и взяли предприятие под полный контроль, «Антонов» не выпустил ни одного нового самолета, напоминает РИА «Новости».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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