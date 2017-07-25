Кабмин Украины принял решение о ликвидации авиаконцерна «Антонов»

23:36 25 июля 2017 1

Самолет Ан-2 - визитная карточка конструкторского бюро "Антонов" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Украины приняло решение о ликвидации концерна «Антонов». Текст соответствующего постановления опубликован на сайте кабмина.

Для ликвидации предприятия создана специальная комиссия под руководством замминистра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, которая через три месяца предоставит правительству ликвидационный баланс. Ранее стало известно, что по завершению всех юридических процедур «Антонов» перейдет под контроль «Укроборонпрома» — группе компаний, контролирующих большинство оборонных предприятий страны.

Опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 году на авиационном заводе в Новосибириске, а в 1952 году перенесено в Киев. Бюро отвечало за разработку пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. После того, как в 2015 году власти Украины разорвали сотрудничество с Россией и взяли предприятие под полный контроль, «Антонов» не выпустил ни одного нового самолета, напоминает РИА «Новости».