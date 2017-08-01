В NASA сняли потрясающий рассвет над Сатурном. ФОТО

NASA обнародовало фото, как над Сатурном восходит Солнце. Потрясающий снимок был сделан в июле с расстояния 1,25 млн километров от поверхности планеты.
Удивительную фотографию Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовало на своем сайте. Ученые пояснили, что это первый снимок рассвета Сатурна и сделать его удалось с помощью межпланетной станции «Кассини».
Как добавляет канал 360, фотография получилась столь яркой благодаря использованию красных, зеленых и ультрафиолетовых спектральных фильтров.
На каждой планете закат и восход имеют свои особенности и не повторяют друг друга. Это связано с разницей в расстоянии с Солнцем и атмосферой, сообщает информагентство Nation News.