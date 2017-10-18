Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила адвокату режиссера «Матильды» Алексея Учителя Константину Добрынину, который осудил ее за обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке.
Добрынин заявил, что Поклонская по духу женщина «скорее украинская, а не русская», так как часто апеллирует к массовым протестам. Депутат ответил, что «господин Добрынин своими националистическими выпадами просто похоронил себя за плинтусом порядочности».
«Сведение аргументов к национальности своего оппонента является самым низким и недостойным любого уважающего себя человека. То, что произошло на Украине, никогда не было инициировано украинским народом, а нынешняя украинская власть является бедой для него», — написала Поклонская на своей страничке во «ВКонтакте».
Ранее депутат просил Чайку отозвать прокатное удостоверение у фильма «Матильда» по причине его экстремистской направленности.