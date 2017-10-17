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17 октября 2017
22:48  17 октября 2017 0

Адвокат Учителя обвинил Поклонскую в «украинской» страсти к протестам

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Поклонская сделала очередной выпад против "Матильды"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин прокомментировал видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской к Генпрокурору России Юрию Чайке по поводу фильма «Матильда». Политик попросила у силовика отозвать отозвать прокатное удостоверение у картины.

Добрынин сказал «Газете.Ru», что Поклонская любит употреблять слово «провокация» в отношении «Матильды», но фильм провоцирует только тем, что он «хороший и добрый».

«Именно поэтому этот фильм вызвал такую огромную волну обсуждения и возмущения, причем в основном неправомерными и неэтичными действиями самой Поклонской, а также ее радикальных сторонников. С таким же успехом можно, допустим, сказать, что сама Наталья Владимировна провоцируют людей своей красотой», — сказал он.

Добрынин также заметил, что Поклонская женщина по духу «скорее украинская, а не русская», так как «постоянно апеллируют к каким-то массовым протестам».

Ранее Поклонская в видеообращении попросила генпрокурора Юрия Чайку отозвать прокатное удостоверение у фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и признать картину экстремистским материалом. На камеру Поклонская сказала, что фильм «Матильда» привел к поджогам кинотеатров, машин, призывам к сожжению людей.

В картине рассказывается о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода картины в прокат в России православные радикалы рассылали в кинотеатры пугающие письма с предупреждениями о поджогах.

Наталья Поклонская с 2002 по 2014 год работала в органах прокуратуры Украины. Затем, когда Крым вошел в состав России после референдума, стала прокурором республики. В 2016 году получила должность депутата Госдумы РФ.

Виктор Дорофеев
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