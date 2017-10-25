12:47 25 октября 2017 0

Бузовой предлагают подарить карту России Фото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Бывшая участница «Домf-2», ныне певица Ольга Бузова, обескуражила журналистов на показе новой коллекции дизайнера одежды дочери Рамзана Кадырова Айшат. Из комментария звезды следовало, что Чечня — это «другая страна».

Перед показом коллекции эксклюзивных нарядов «Горная жемчужина» Бузова охотно согласилась прокомментировать мероприятие корреспондентам, пишет «Дни.ру». Певица попыталась продемонстрировать свое уважение к мусульманским традициям, но сделала это неудачно.

«Когда ты находишься в другой стране, ты должен уважать ее традиции, — сказала Бузова на камеру. — В мусульманской стране на важных мероприятиях женщина непременно должна накрывать голову платком. Когда я посещаю республику, когда я посещаю Грозный, то, конечно же, пользуюсь красивыми аксессуарами». Затем Бузова дала мастер-класс по повязыванию платков на голову.

В соцсетях смеются над Бузовой, предлагают подарить ей карту России и объяснить, что Чечня — это не «другая страна». «Мало половин головного мозга», — язвительно прозвучал один из комментариев.

Айшат Кадырова возглавляет дом моды Firdaws в Чечне с 2016 года. Компания была основана в 2009-м ее матерью Медни Кадыровой.

Создание Чеченской республики было провозглашено местными властями в 1991 году. Тогда они отказались от подписания Федеративного договора с РФ. Официально республика в составе РФ была образована в 1992 году. В 2003 году в Чечне прошел референдум, на котором подавляющее большинство населения проголосовало за нахождение в составе России.