Поклонник Достоевского для проверки зарубил старушку топором

09:49 27 октября 2017 0

Психатрическая экспертиза признала его невменяемым Фото: depositphotos.com © URA.RU

Житель поселка Нижнеангарск (Бурятия) зарубил старушку, чтобы проверить теорию Раскольникова. Под топор попали родственники пожилой женщины.

Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2017 года, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия. 26-летний житель поселка Нижнеангарск, в День молодежи, выпивал с друзьями. В течение всей вечеринки он размышлял над судьбой Радиона Раскольникова из произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание». Он рассуждал о том, смог бы он сам убить старушку. Уже по дороге домой решил себя проверить: влез в случайный дом, нашел там топор и попытался зарубить спящих- 79-летнюю старушку, ее 43-летнего сына и 8-летнего правнука. Он нанес им беспорядочные удары в область головы.

От полученных повреждений пенсионерка скончалась, ее сын и правнук были доставлены в больницу, где, несмотря на опасные травмы головы, врачам удалось спасти им жизнь.

На следующий день нападавший не смог вспомнить подробностей происшествия, только отдельные обрывки сцен расправы над спящими. Тем не менее, он рассказал своей матери, что возможно виновен в смерти людей, и та отправила его в полицию.

В настоящее время расследование уголовного дела закончено. При проведении экспертизы врачи пришли к выводу, что в момент совершения преступления молодой человек в следствии своего психического заболевания находился в невменяемом состоянии, и его необходимо направить на принудительное лечение.