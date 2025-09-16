ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят, что их могут чипировать

ВЦИОМ: почти треть россиян верят, что их тайно чипируют
С 2020 года число верящих в тайное чипирование россиян снизилось
Почти треть россиян допускают вероятность тайного чипирования. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, 30% респондентов считают, что их могут чипировать без их ведома. Еще 66% исключают такую возможность, а 5% затруднились ответить на вопрос. Опрос проводился методом закрытого вопроса с одним вариантом ответа. Данные опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

ВЦИОМ отмечает, что доля верящих в тайное чипирование за последние пять лет существенно сократилась. В 2020 году в возможность незаметного чипирования верили 41% россиян, сейчас этот показатель снизился почти в полтора раза. Аналитики подчеркивают, что уровень доверия к подобным теориям отличается в зависимости от возраста: представители старшего поколения чаще допускают такую вероятность, что может объясняться их повышенной настороженностью к новым технологиям.

