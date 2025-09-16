ВЦИОМ узнал, сколько россиян верят, что их могут чипировать

Почти треть россиян допускают вероятность тайного чипирования. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно опубликованным данным, 30% респондентов считают, что их могут чипировать без их ведома. Еще 66% исключают такую возможность, а 5% затруднились ответить на вопрос. Опрос проводился методом закрытого вопроса с одним вариантом ответа. Данные опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.
ВЦИОМ отмечает, что доля верящих в тайное чипирование за последние пять лет существенно сократилась. В 2020 году в возможность незаметного чипирования верили 41% россиян, сейчас этот показатель снизился почти в полтора раза. Аналитики подчеркивают, что уровень доверия к подобным теориям отличается в зависимости от возраста: представители старшего поколения чаще допускают такую вероятность, что может объясняться их повышенной настороженностью к новым технологиям.
