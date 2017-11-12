Песков прокомментировал письмо Путину с угрозами из КНДР

10:03 12 ноября 2017 0

Дмитрий Песков сделал заявление по поводу тайной переписки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что северокорейская делегация передала письмо Путину, в котором заявлялось о готовности КНДР нанести ядерный удар по США.

«Мне об этом ничего неизвестно», — в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявил Песков. Его слова цитирует РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что делегация КНДР передала через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко президенту России Владимиру Путину послание, в котором говорилось о готовности Пхеньяна к нанесению ядерного удара по Соединенным Штатам.

Источник РИА «Новости» отметил, что содержимое письма было доведено до администрации США, после чего тональность заявлений Вашингтона в адрес Северной Кореи изменилась