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12 ноября 2017
11 ноября 2017
10:03  12 ноября 2017 0

Песков прокомментировал письмо Путину с угрозами из КНДР

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сделал заявление по поводу тайной перепискиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, что северокорейская делегация передала письмо Путину, в котором заявлялось о готовности КНДР нанести ядерный удар по США.

«Мне об этом ничего неизвестно», — в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявил Песков. Его слова цитирует РИА «Новости».

Новость по теме
КНДР сообщила России о готовности нанести ядерный удар по США

Ранее появилась информация, что делегация КНДР передала через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко президенту России Владимиру Путину послание, в котором говорилось о готовности Пхеньяна к нанесению ядерного удара по Соединенным Штатам.

Источник РИА «Новости» отметил, что содержимое письма было доведено до администрации США, после чего тональность заявлений Вашингтона в адрес Северной Кореи изменилась

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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