23:39 13 ноября 2017 0

Отставной сирийский генерал уверен, что главной целью врагов Сирии была не только смена власти, но и раздел страны Фото: «Федеральное агентство новостей»

Правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил РФ сорвали планы США и их союзников по разделу Сирии. Об этом рассказал отставной генерал Сирийской арабской армии Мухаммад Аббас Мухаммад, военный эксперт, бывший заместитель руководителя высшей военной академии.

По словам эксперта если бы планы США и их союзников осуществились, то территория Сирии к северу от Алеппо была бы преобразована в буферную зону, подконтрольную Турции.

«После их провала в Алеппо они перенесли свой проект в Дейр-эз-Зор. Сирия и Россия сорвали их планы на севере Сирии и поэтому они пытались создать буферную зону на юге между провинциями Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, — рассказал Мухаммад Аббас Мухаммад „Федеральному агентству новостей“. — А первый проект буферной зоны был на западе в Хомсе и проходил через город Кусейр, чтобы отделить Сирию от Ливана».

По словам генерала, главной задачей США является свержение законных правительств не только в Сирии, но и в России, и Китае, и во всех странах, которые представляют экономический интерес и которые пока сохранили свой суверенитет. Для этого Вашингтон и использует террористов и войны четвертого поколения.

«В Сирии нет гражданской войны. В Сирии есть только террористическая война против сирийского государства ради захвата Сирии и нефте- и газопроводов, которые США хотят создать для Саудовской Аравии и Катара через Сирию. США хотят не допустить создания газопровода РФ в Европу через Турцию», — пояснил эксперт свое видение ситуации.