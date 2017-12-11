Европейцы и украинцы вкладываются в развитие Крыма в обход санкций

Даже для иностранцев полуостров остаются привлекательным местом вложения денег
Глава корпорации развития Крыма Олег Морозов рассказал об инвестициях, поступающих на развитие полуострова из стран Европейского союза и с Украины. Иностранный бизнес не заходит в Крым напрямую из-за санкций, подчеркнул он.
Средства поступают от компаний Германии, Италии, Австрии и Турции, рассказал Морозов. «Есть и с Украины. Для них существует режим дружественного государства. В основном это граждане Украины, которые выступают в роли российских инвесторов», — цитирует главу корпорации телеканал RT. По его мнению, Крым из-за санкций больше приобрел, чем потерял.