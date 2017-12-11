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11 декабря 2017
14:31  11 декабря 2017 0

Европейцы и украинцы вкладываются в развитие Крыма в обход санкций

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Даже для иностранцев полуостров остаются привлекательным местом вложения денегФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Глава корпорации развития Крыма Олег Морозов рассказал об инвестициях, поступающих на развитие полуострова из стран Европейского союза и с Украины. Иностранный бизнес не заходит в Крым напрямую из-за санкций, подчеркнул он.

Средства поступают от компаний Германии, Италии, Австрии и Турции, рассказал Морозов. «Есть и с Украины. Для них существует режим дружественного государства. В основном это граждане Украины, которые выступают в роли российских инвесторов», — цитирует главу корпорации телеканал RT. По его мнению, Крым из-за санкций больше приобрел, чем потерял.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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