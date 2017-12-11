Участникам конкурса «Лидеры России» нашли работу в Крыму

15:38 11 декабря 2017 0

Заявки на участие в конкурсе подали почти 200 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников готов пригласить победителей всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России» на работу в органы исполнительной власти региона. На заседании правительства политик отметил, что региональный финал конкурса по Южному федеральному округу стартует 11 декабря в Ростове-на-Дону.

«Триста человек из почти 18 тысяч сегодня участвует, порядка 30 человек будут победителями и будут участвовать в российском финале. Лично я готов каждого из этих тридцати рассмотреть на работу в органы государственной власти на руководящих должностях», — цитирует Овсянникова ТАСС.

Сегодня же в Пятигорске начался полуфинал конкурса «Лидеры России». Как рассказал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев, до состязаний были допущены 287 человек из 6200 жителей региона, подавших заявки.

«Современной России, устремленной к амбициозным целям как внутри страны, так и в мире, необходимо привлечение к работе самых достойных, поддержка важных инициатив во всех сферах деятельности. Именно поэтому в стране сформирована система государственной помощи проектам, направленным на обеспечение функционирования социальных лифтов. «Лидеры России» — один из таких проектов, он реализуется в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей», — сказал Белавенцев.

Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года. К участию в нем допускаются граждане России в возрасте до 50 лет, обладающие управленческим опытом. Финалисты получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие в конкурсе, приглашение на тесты получили 12,5 тысяч. Из них 2,7 тысячи участников вышли в полуфинал. Всего по итогам региональных отборов в федеральных округах 300 победителей в январе—феврале 2018 года отправятся на финал в Москву.