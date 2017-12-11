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11 декабря 2017
22:08  11 декабря 2017 0

В Казани по поручению Путина из молодежи выберут IT-элиту для цифровой экономики России

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Молодые программисты посоревнуются за возможность попасть в кадровый резерв и сделать успешную ккарьеруФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Казани 11 декабря стартовал первый Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017. Участвовать в нем будут более 100 конкурсантов в области IT-сектора — это студенты, специалисты малых и крупных компаний, а также фрилансеры в возрасте до 28 лет.

Как сообщила «URA.RU» пресс-секретарь WorldSkillsRussia Юлия Кривошапко, именно на молодежь возлагаются надежды в области цифровых технологий и развития цифровой экономики страны. Как отмечают организаторы, чемпионат проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. На встрече с избранными губернаторами 21 сентября глава государства говорил о создании социальных лифтов для молодежи. «[Молодые люди] должны понимать, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан, прежде всего, с их личными деловыми качествами», — отмечал глава государства.

Конкурс «Молодые профессионалы» как раз является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Конкурс в Казани будет проходить до 15 декабря. В рамках деловой программы с участниками чемпионата пообщается министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Он расскажет, какие кадры нужны стране для развития цифровой экономики.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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